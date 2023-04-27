Путин отметил вклад Эрдогана в создание ядерной отрасли в Турции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Строительство АЭС "Аккую" и создание с нуля ядерной отрасли в Турции свидетельствует о том, как много внимания нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган уделяет экономическому развитию своей страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаю важным подчеркнуть, что возведение в Турции первой атомной станции и, фактически, создание с нуля новой передовой высокотехнологичной отрасли - это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент Эрдоган, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан", - сказал он, выступая в четверг на церемонии завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок АЭС "Аккую".

По словам Путина, турецкий президент "умеет ставить амбициозные задачи и уверенно идет к их осуществлению".

Также он подчеркнул, что завоз ядерного топлива на АЭС "Аккую" свидетельствует о том, какое большое внимание нынешнее турецкое руководство и Эрдоган лично уделяет развитию отношений с Россией.

Со своей стороны президент Турции выразил пожелание в следующий раз встретиться с Путиным очно - "лицом к лицу"