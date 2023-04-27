Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Опубликованы открытые варианты ЕГЭ 2023 года по 15 предметам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2023 года по 15 предметам, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Это даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к единому государственному экзамену, они смогут потренироваться, выполняя варианты, которые использовались во время досрочного периода сдачи экзаменов в 2023 году.

"По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант", - пояснили в Рособрнадзоре.

В 2023 году на ЕГЭ записалось более 700 тысяч выпускников.

ЕГЭ Рособрнадзор ФИПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кургане и Кетовском округе введен режим ЧС из-за пожаров

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал центр "Сова"

Один человек погиб в результате пожара в курганской деревне Логоушка

"СПб биржа" до конца года вернется к утренним торгам бумагами с листингом в США

Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Запрос США на посещение Гершковича отклонен после невыдачи виз журналистам из пула Лаврова

Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });