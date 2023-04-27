Опубликованы открытые варианты ЕГЭ 2023 года по 15 предметам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2023 года по 15 предметам, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Это даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к единому государственному экзамену, они смогут потренироваться, выполняя варианты, которые использовались во время досрочного периода сдачи экзаменов в 2023 году.

"По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен для ознакомления один вариант", - пояснили в Рособрнадзоре.

В 2023 году на ЕГЭ записалось более 700 тысяч выпускников.