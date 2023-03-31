Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:56

Информационная система для ЕГЭ станет полностью российской в течение двух-трех лет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минцифры совместно с Рособрнадзором планирует в течение двух-трех лет перевести государственную информационную систему (ГИС) единого государственного экзамена (ЕГЭ) на отечественные технологии, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы сейчас с Рособрнадзором в высокой степени проработки перезапуска создания ГИС ГИА, ЕГЭ. Надеюсь, что в этом году мы этот процесс запустим, и в течение двух-трёх лет эту платформу полностью модернизируем, переведем на российские технологии", - сказал Шадаев пятницу на итоговой коллегии Минпросвещения РФ в пятницу.

Максут Шадаев ЕГЭ Минцифры Рособрнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Латвийский "Свободный университет" признан нежелательным в России

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

Автозавод Toyota с оборудованием и землей перешел в госсобственность РФ

В Ростовской области началось движение по трассе М-4 в обе стороны

В Ростовской области началось движение по трассе М-4 в обе стороны

В Генштабе исключили отправку призывников в зону СВО

В Генштабе исключили отправку призывников в зону СВО

В заторе в связи с закрытием из-за снега участка трассы М-4 "Дон" застряли 33 автобуса

Один из старейших туроператоров в РФ "Солвекс" заявил о прекращении деятельности

Один из старейших туроператоров в РФ "Солвекс" заявил о прекращении деятельности

Kraft Heinz продает российский бизнес детского питания "Черноголовке"

Генштаб сообщил, что начал получать сведения о призывниках в электронном виде

Что произошло за день: четверг, 30 марта

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });