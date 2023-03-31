Информационная система для ЕГЭ станет полностью российской в течение двух-трех лет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минцифры совместно с Рособрнадзором планирует в течение двух-трех лет перевести государственную информационную систему (ГИС) единого государственного экзамена (ЕГЭ) на отечественные технологии, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы сейчас с Рособрнадзором в высокой степени проработки перезапуска создания ГИС ГИА, ЕГЭ. Надеюсь, что в этом году мы этот процесс запустим, и в течение двух-трёх лет эту платформу полностью модернизируем, переведем на российские технологии", - сказал Шадаев пятницу на итоговой коллегии Минпросвещения РФ в пятницу.