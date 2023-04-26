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Московские школьники повторно сдали пробный ЕГЭ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве ученики одиннадцатых классов сдали повторно пробные единые государственные экзамены (ЕГЭ) по всем основным предметам, сообщила сайту мэрии заммэра города Анастасия Ракова.

"Осенью прошлого года одиннадцатиклассники написали первую серию тренировочных экзаменов в рамках нового формата обучения, в котором сделан акцент на подготовку к ЕГЭ. Это помогло детям проверить уровень знаний и выявить темы, требующие проработки, а школам - распределить учеников по группам, в которых они с февраля посещают практикумы по подготовке к экзаменам. Сейчас школьники повторно написали пробные ЕГЭ, чтобы закрепить пройденный материал и знание самой процедуры экзамена", - сказала она.

Такие самопроверки позволят ученикам избежать лишнего стресса во время экзаменов, считают в мэрии.

С февраля одиннадцатиклассники начали по-новому готовиться к ЕГЭ в школах: они посещают практикумы по предметам, которые выбрали для сдачи. На занятиях школьники разбирают экзаменационные задания и отрабатывают темы, которые вызывают вопросы. При этом количество уроков осталось прежним. Освоение школьной программы по некоторым предметам, изучаемым на базовом уровне, к февралю закончилось, и практикумы заняли их место в расписании.

Так, в расписании остались профильные предметы, изучаемые на углубленном уровне, а также математика, история, обществознание, литература и физкультура - ими занимаются все учащиеся независимо от профиля класса. Кроме того, обязательным для всех стал практикум по русскому языку.

Анастасия Ракова ЕГЭ Москва
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