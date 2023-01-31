Всероссийскую сельхозперепись предложили перенести на 2027 год

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предлагает перенести с 2026 года на 2027 год проведение очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Соответствующий законопроект подготовлен Минэкономразвития и размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов. Он предусматривает приостановку до 1 января 2028 года части 1 статьи 5 закона от 21 июля 2005 года "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", согласно которой сельскохозяйственная перепись проводится не реже чем один раз в десять лет, говорится в пояснительной записке.

Необходимость срока переноса Всероссийской сельхозпереписи, которая должна состояться в 2026 году, связана с тем, что до 14 ноября 2026 года должна быть проведена микроперепись населения. Ее срок сдвинулся из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции Всероссийская перепись населения была перенесена с 2020 года на 2021 год (проведение микропереписей населения предусмотрено через пять лет после "большой" переписи).

"Проведение микропереписи населения в 2026 году потребует переноса срока сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год, так как централизованная организация на территориальном, районном и полевом уровнях в один год двух крупномасштабных мероприятий предполагает сложности при использовании единого программно-аппаратного комплекса, привлечении лиц для выполнения работ, связанных с проведением переписи, а также предполагает практически одновременную обработку огромных массивов полученных данных. Параллельное проведение двух масштабных обследований неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов", - говорится в пояснительной записке.

Всероссийские сельхозпереписи проводятся в РФ с 2006 года один раз в 10 лет. Между ними предусмотрены микропереписи, первая из которых прошла с 1 по 30 августа 2021 года.