Дума перенесла Всероссийскую сельскохозяйственную перепись

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит перенести проведение очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи, планировавшейся на 2026 год.

Документ (№348162-8) в апреле внесло в парламент правительство.

Предусматривается приостановление до 1 января 2028 года действия части 1 статьи 5 закона "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", которая устанавливает периодичность проведения сельскохозяйственной переписи не реже одного раза в десять лет.

Сельскохозяйственная перепись проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях – с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Таким образом, следующая сельскохозяйственная перепись должна быть проведена не позднее 2026 года.

Необходимость переноса срока авторы законопроекта объясняют тем, что в 2026 году могли совпасть два больших статистических мероприятия – Всероссийская сельскохозяйственная перепись и микроперепись населения.

При этом до 14 ноября 2026 года должна быть проведена микроперепись населения. Ее срок сдвинулся из-за того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции Всероссийская перепись населения была перенесена с 2020 на 2021 год (проведение микропереписи предусмотрено через пять лет после "большой").

"Проведение микропереписи населения в 2026 году потребует переноса срока сельскохозяйственной переписи с 2026 на 2027 год. Параллельное проведение двух масштабных обследований неизбежно приведет к существенному снижению качества полученных результатов", - говорилось в пояснительной записке.