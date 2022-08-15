Воевавшие на стороне Украины британцы, швед и хорват не признали вину в суде ДНР

Следующее заседание по этому делу состоится в октябре

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пятеро иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне Украины, не признали свою вину и не согласны с обвинением, которое в понедельник им предъявили в Верховном суде Донецкой народной республики.

Подданный Швеции Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег, британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хил обвиняются в участии в военных действиях в качестве наемника и обучении для насильственного захвата власти, сообщили "Интерфаксу" в суде.

На вопрос, согласны ли подсудимые с обвинением, все пятеро дали отрицательный ответ.

Следующее заседание суда по этому делу состоится в октябре, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Согласно законодательству ДНР, если вина подсудимых будет доказана, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

9 июня Верховный суд ДНР вынес первый приговор в отношении иностранцев, принимавших участие в военных действиях в Донбассе на стороне Украины. Суд приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Приговор не вступил в силу, так как был обжалован защитой.