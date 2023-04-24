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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Российский военный суд рассмотрит дело пяти иностранных наемников

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Дело в отношении пяти граждан иностранных государств, принявших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, поступило в Южный окружной военный суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

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Суд рассмотрит дела в отношении подданных Великобритании Джо Хардинга, Дилана Хилла и Эндрю Хилла, гражданина Хорватии Векослава Пребега, а также шведского подданного Матиаса Густавссона, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что иностранцы обвиняются в наемничестве и участии в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР рассмотрит дело наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии, воевавших на стороне Украины. Свою вину они в суде не признали. Позже дело передали в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

РФ
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