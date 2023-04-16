Ветер остановил работу Керченской переправы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе временно прекращено утром в воскресенье из-за сильного ветра, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

В последний раз переправу останавливали в субботу из-за тумана.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, для них работает Керченская паромная переправа. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.