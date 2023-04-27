Работа паромов на Керченской переправе временно остановлена из-за тумана

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской переправе временно прекращено в четверг утром из-за ухудшения погоды, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

В последний раз по этой причине переправу останавливали 20 апреля.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.