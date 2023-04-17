Более 130 грузовиков стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Из-за приостановки работы Керченской переправы в очереди на паром скопилось свыше сотни грузовых автомобилей с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб Краснодарского края в понедельник.

"С утра 17 апреля на накопительной парковке в поселке Ильич находится 136 машин. В основном грузовики с продуктами и товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте дежурят волонтеры.

Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

16 апреля в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена.