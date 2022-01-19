В офисе политика Геннадия Гудкова начался обыск

Геннадий Гудков Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Политик и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил, что в его офисе в Таганском районе Москвы проводится обыск.

"Мы узнали об обыске от соседей. У нас есть квартира на Таганке, мы перевезли туда наш офис, который сегодня состоит из двух сотрудниц. Мы перевезли, потому что то помещение, которое мы снимали раньше, его продают. И то помещение, которое уже было обыскано на Белорусской. Теперь пришли обыскивать на этом адресе", - сказал Гудков "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что при этом о проведении обыска никого не уведомили. "Адвокат позвонил следователю, следователь сказал, что проводятся неотложные действия по событиям 2015 года", - отметил Гудков.

В свою очередь адвокат Анастасия Саморукова сообщила в фейсбуке, что обыск проводится по делу тети Дмитрия Гудкова. "Следователь сказал - неотложные следственные действия", - написала она.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В июне прошлого года оппозиционер, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (сын Геннадия Гудкова) был задержан в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ).

После проведения следственных действий он был отпущен под обязательство о явке, однако остался в статусе подозреваемого по делу. Также в качестве подозреваемой была задержана тетя Гудкова - Ирина Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения.

Дмитрий Гудков и Ермилова отрицают все подозрения следствия. Гудков-младший заявил, что уголовное дело, по которому он был задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

После этого оппозиционер сообщил, что покинул Россию в связи с уголовным преследованием. В июле 2021 года сообщалось, что он приехал в Болгарию. Дмитрий Гудков в разговоре с агентством отметил, что не планирует просить политическое убежище в этой стране.