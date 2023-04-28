В Минэнерго сказали, что продажа "Фортума" и "Юнипро" пока не рассматривается

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос продажи ПАО "Фортум" и ПАО "Юнипро" пока не рассматривается, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Все, что касается собственности и продажи, эти вопросы пока не рассматриваются, и они не предусмотрены этим указом (о внешнем управлении - ИФ), - сказал он. - Кто будет заниматься управлением, мы пока не знаем".

Шульгинов также заявил, что у аффилированного с "Фортумом" "Уралэнергосбыта" остаются обязательства по строительству объектов ветроэнергетики в рамках ДПМ ВИЭ. Ранее компания выиграла все объемы в ветрогенерации на прошедшем в апреле конкурсе.

"Выиграл, имеет ответственность. После внешнего управления что поменялось? Обязательства остались", - сказал Шульгинов.

25 апреля президент своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

Текущее понимание Fortum заключается в том, что опубликованный во вторник указ не влияет на право собственности на активы и компании в России. Но остается неясным, как это повлияет на российские операции Fortum и продолжающийся процесс продажи активов в РФ, прокомментировали ситуацию в Fortum.

В Uniper напомнили, что компания с конца 2022 года фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом.