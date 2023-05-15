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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:26

Акционеры "Фортума" могут получить право избирать гендиректора компании

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Фортум" могут получить право избирать и досрочно прекращать полномочия гендиректора компании, следует из материалов компании ко внеочередному собранию акционеров.

Внеочередное собрание пройдет 6 июня в заочной форме. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закрылся 14 мая.

В конце апреля президент России своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе.

На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику.

Fortum Фортум Uniper
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