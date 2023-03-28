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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Мировая ветрогенерация расширится на 680 ГВт к 2027 году

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В мире установят ветрогенераторы общей мощностью 680 ГВт к 2027 году, прогнозирует Глобальный совет по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC). Об этом сообщает MarketWatch.

Необходимость обеспечения бесперебойных поставок энергии и достижения климатических целей выведет ветровую энергетику на новую ступень роста, отмечает GWEC в своем исследовании.

Эксперты считают, что мощности новых объектов будет достаточно для электроснабжения около 657 млн домов в год.

Лидером в области развития ветроэнергетики в 2022 году был Китай, и он сохранит этот статус в 2023 году, говорится в исследовании.

В 2023 году установленная мощность ветровых электростанций мира достигнет 1 ТВт, а в 2030 году при условии укрепления цепочек поставок и решения других проблем - 2 ТВт.

GWEC Китай
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