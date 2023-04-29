Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели фактически локализовали возгорание резервуара с топливом в Севастополе, сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, четыре цистерны, по которым были нанесены удары беспилотников, практически догорели. Их изолировали и охлаждают. Вероятности распространения огня на другие цистерны нет.

Развожаев также добавил, что Роспотребнадзор проводит замеры ПДК в ближайшем микрорайоне. Однако, по предварительным данным, превышения быть не должно.

Как сообщалось, резервуар с топливом загорелся на территории порта Севастополя в субботу утром, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, угрозы гражданским объектам нет.

Пожару площадью около 1 000 кв. м был присвоен 4-й класс сложности. В тушении задействовали 18 пожарных расчетов.