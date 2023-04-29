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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели фактически локализовали возгорание резервуара с топливом в Севастополе, сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев.

В РоссииГубернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливомГубернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливомЧитать подробнее

По его словам, четыре цистерны, по которым были нанесены удары беспилотников, практически догорели. Их изолировали и охлаждают. Вероятности распространения огня на другие цистерны нет.

Развожаев также добавил, что Роспотребнадзор проводит замеры ПДК в ближайшем микрорайоне. Однако, по предварительным данным, превышения быть не должно.

Как сообщалось, резервуар с топливом загорелся на территории порта Севастополя в субботу утром, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, угрозы гражданским объектам нет.

Пожару площадью около 1 000 кв. м был присвоен 4-й класс сложности. В тушении задействовали 18 пожарных расчетов.

Севастополь Михаил Развожаев
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