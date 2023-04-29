Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Резервуар с топливом, который горит в Севастополе из-за вероятного попадания дрона, тушат 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда", - написал он в соцсети.

Губернатор уточнил, что никто из людей не пострадал.

Развожаев также сообщил, что возглавил оперативный штаб и работает на месте ЧП вместе с руководителями правоохранительных органов.

"Четвертый уровень пожара - самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - отметил он.

Ранее губернатор сообщал, что резервуар с топливом, по предварительной информации, загорелся на территории порта в субботу утром из-за попадания беспилотника. Пожару площадью около 1000 кв. м присвоен четвертый класс сложности. Гражданским объектам ничего не угрожает.

Михаил Развожаев Севастополь Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом

Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами

Режим ЧС введен в Курганской области в связи с пожарами

Что произошло за день: пятница, 28 апреля

В Минэнерго сказали, что продажа "Фортума" и "Юнипро" пока не рассматривается

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минфин рассчитывает удержать дефицит бюджета-23 в пределах запланированных 2% ВВП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });