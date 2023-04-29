Пожарный поезд привлекут к тушению топливного резервуара в Севастополе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Резервуар с топливом, который горит в Севастополе из-за вероятного попадания дрона, тушат 60 спасателей, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда", - написал он в соцсети.

Губернатор уточнил, что никто из людей не пострадал.

Развожаев также сообщил, что возглавил оперативный штаб и работает на месте ЧП вместе с руководителями правоохранительных органов.

"Четвертый уровень пожара - самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - отметил он.

Ранее губернатор сообщал, что резервуар с топливом, по предварительной информации, загорелся на территории порта в субботу утром из-за попадания беспилотника. Пожару площадью около 1000 кв. м присвоен четвертый класс сложности. Гражданским объектам ничего не угрожает.