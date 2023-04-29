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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Развожаев сообщил, что по атаковавшим Севастополь дронам работала ПВО

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ночная атака на Севастополь, в результате которой загорелись цистерны с топливом, была совершена несколькими беспилотниками, сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев.

"Традиционно эти атаки происходят группами. Информация по остальным (беспилотникам - ИФ) сейчас уточняется. Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, - их два, предварительно", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

Развожаев добавил, что пожар планируется потушить в течение нескольких часов. После этого начнутся следственные действия и будут сделаны выводы по дополнительным мерам безопасности.

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Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром, по предварительной информации, в результате атаки беспилотников. Никто из людей не пострадал. Угрозы гражданским объектам нет. Пожару был присвоен 4-й класс сложности.

Севастополь Михаил Развожаев
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