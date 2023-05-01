Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Граждане РФ за первые две недели мая будут работать всего семь дней из-за дополнительных выходных 1, 8 и 9 мая, информировал российский Минтруд.

"Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая", - говорилось в сообщении.

Кроме того, с 6 по 9 мая опять выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня - с 10 по 12 мая, отмечали в министерстве.

Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер модельер Вячеслав Зайцев

Умер модельер Вячеслав Зайцев

Что произошло за день: воскресенье, 30 апреля

Курировать тыл ВС РФ будет новый заместитель министра обороны Алексей Кузьменков

Число жертв украинского обстрела Брянской области возросло до четырех человек

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Высота орбиты МКС скорректирована перед стартом грузового корабля "Прогресс МС-23"

Жертвами украинского обстрела в Брянской области стали двое мирных жителей

Что произошло за день: суббота, 29 апреля

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

Электронные личные дела призывников будут формировать на основе данных с госресурсов

Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен

Суд арестовал второго фигуранта дела о крупном пожаре в свердловской Сосьве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });