Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Граждане РФ за первые две недели мая будут работать всего семь дней из-за дополнительных выходных 1, 8 и 9 мая, информировал российский Минтруд.

"Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая", - говорилось в сообщении.

Кроме того, с 6 по 9 мая опять выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня - с 10 по 12 мая, отмечали в министерстве.