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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Минобороны РФ сообщило, что продолжается уничтожение противника в западной части Артемовска

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды ведут боевые действия в западной части Артемовска (Бахмута), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артемовск", - сказал он на брифинге в понедельник.

По его словам, воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"В данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, - сообщил он. - Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи".

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 330 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

Как сказал Конашенков, "в районе населенного пункта Новоукраинка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Бахмут Артемовск ДНР
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