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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Парад Победы отменили в Пскове

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Парад Победы на 9 Мая в Псковской области не будет проводиться в привычном формате, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников.

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"На совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос и проанализировали всевозможные риски. Мы однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не предоставляется возможным по целому ряду причин", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, участники совместного совещания пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате.

Также не будет салютов и фейерверков.

Псковская область Псков Михаил Ведерников Парад Победы
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