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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

В Запорожской области 10 мая объявили нерабочим днем

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Массовых мероприятий в честь Дня Победы в Запорожской области не будет, но будет введен дополнительный нерабочий день, сообщил в Telegram врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено. Не будет проводиться парад Победы и не будет массового шествия "Бессмертного полка", - написал он.

Балицкий сообщил также, что подписал распоряжение об установлении дополнительного нерабочего праздничного дня на территории области 10 мая 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан".

В Запорожской области с октября 2022 года действует военное положение.

Евгений Балицкий Запорожская область
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