В Кремле сообщили, что участники СВО будут на Параде Победы в Москве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Армейские подразделения, принимающие участие в СВО, будут представлены на параде 9 мая в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны. А лучше дождаться самого парада", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также переадресовал в Минобороны вопрос о том, будут ли представлены такие подразделения на парадах в центральных городах российских военных округов.