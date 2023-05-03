Зеленский опроверг причастность Украины к инциденту с беспилотниками над Кремлем

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что Киев не имеет отношения к попытке удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России.

"Мы не нападаем на Путина или на Москву. Мы ведем военные действия на нашей территории. Мы защищаем наши деревни и города", - приводит Associated Press слова Зеленского на пресс-конференции в Хельсинки.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что в ночь на среду была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента, глава государства не пострадал.

Согласно сообщению, атаковавшие дроны были выведены из строя.