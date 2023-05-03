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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Зеленский опроверг причастность Украины к инциденту с беспилотниками над Кремлем

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что Киев не имеет отношения к попытке удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России.

"Мы не нападаем на Путина или на Москву. Мы ведем военные действия на нашей территории. Мы защищаем наши деревни и города", - приводит Associated Press слова Зеленского на пресс-конференции в Хельсинки.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что в ночь на среду была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента, глава государства не пострадал.

Согласно сообщению, атаковавшие дроны были выведены из строя.

Владимир Зеленский Украина Кремль Владимир Путин
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