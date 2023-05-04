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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

МИД пообещал ответ на удар по Кремлю в соответствии с оценкой угроз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ответные меры Москвы на удары беспилотников по Кремлю будут приниматься в соответствии с оценкой угроз, которые эта атака создала для российского руководства, заявили российском МИД.

"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", - говорится в заявлении.

На Смоленской площади "нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения".

В МИД также заявили, что "тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Московский Кремль является резиденцией главы российского государства, а особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая".

"Подобные преступления не должны оставаться без ответа. Как известно, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту действий, направленных на устрашение населения, причинение ущерба и гибели людей в целях воздействия на принятие решений органами власти. Уверены, что все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание", - говорится в заявлении.

Киев МИД Москва Кремль Украина
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