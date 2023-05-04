Пожар рядом с заводом на Ставрополье локализовали на площади 500 кв. м
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Спасатели в Ставропольском крае локализовали пожар, произошедший из-за возгорания бочек с мазутом недалеко от завода "Евробетон" (хутор Ташла, Шпаковский округ), сообщило краевое управление МЧС.
"Пожар на открытой территории локализован на площади 500 кв. м. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Огонь тушат 63 человека и 18 единиц техники.
Пожар, которому присвоили второй ранг сложности, произошел на открытой территории рядом с предприятием.
Завод производит товарный бетон.