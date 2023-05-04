Экс-глава МЧС Кузбасса на процессе о пожаре в "Зимней вишне" просит оправдать его в растрате

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", настаивает на своей полной невиновности в части обвинения в растрате, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Центрального районного суда Кемерово.

Мамонтова обвиняют по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) и по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная группой лиц с использованием служебного положения).

В четверг в ходе судебных прений Мамонтов выступал по поводу обвинения в растрате.

По версии следствия, он причастен к фиктивному трудоустройству трех сотрудников в качестве инженеров по безопасности труда, они получали зарплату, но не вели профессиональной деятельности, фактически являясь работниками ветеранской организации, которая юридически не относилась к ГУ МЧС Кузбасса, но была создана при главке.

Ущерб, который, по версии обвинения, нанес фигурант бюджету, составляет более 1,88 млн рублей.

"Вопросы их трудоустройства, осуществления ими трудовой деятельности, начисления и выплаты заработной платы не входили в мои полномочия, а являлись полномочиями и должностными обязанностями начальника ФГКУ (федеральное государственное казенное учреждение - ИФ) "1 отряд ФПС по Кемеровской области", - сказал Мамонтов.

Обвиняемый приводил показания свидетелей. Он заявил, что никто из них не доводил до него информацию о фиктивно устроенных сотрудниках. Кроме того, обвиняемый сообщил об отсутствии реальной возможности повлиять на это по закону.

"На основании изложенного прошу суд вынести оправдательный приговор в отношении предъявленного мне обвинения в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления. Признать меня невиновным по предъявленному мне обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказал Мамонтов, завершая свое выступление.

Адвокат Мамонтова Евгения Гулевич сообщила журналистам, что следствие "не разобралось и неправильно применило положение Бюджетного и Гражданского кодекса". "Следствие не учло, что Мамонтов являлся начальником ГУ МЧС, а сотрудники общества ветеранов были трудоустроены в другом юридическом лице, то есть в "1 отряде ФПС", - отметила Гулевич.

Адвокат также добавила, что "Совет ветеранов" находился в здании ГУ МЧС еще до того, как руководителем ведомства стал ее подзащитный.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить Мамонтова к 14 годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей по обвинениям в растрате и халатности, которая привела к пожару и гибели людей в ТРЦ "Зимняя вишня". Кроме того, сторона обвинения предложила лишить Мамонтова специального звания "генерал-майор" и запретить ему занимать государственные должности на три года.

Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.