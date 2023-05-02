Бывший пожарный инспектор не признал в суде вину по делу "Зимней вишни"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", заявил в суде, что считает себя полностью невиновным. Об этом из Центрального суда Кемерова сообщает корреспондент "Интерфакса".

Терентьеву вменяют ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

На прениях сторон он назвал уголовное дело о халатности сфабрикованным.

"Объект ТРЦ "Зимняя вишня" за мной закреплен не был, проверок я там не проводил. Этим объектом занимались должностные лица Заводского района. Меня хотят наказать за деятельность моих подчиненных, но в их действиях обвинение никаких нарушений не увидело", - сказал он.

Говоря о втором уголовном деле, он подчеркнул, что его вину в хищении денежных средств регионального ГУ МЧС под видом компенсации за отпуск не подтвердили и свидетели.

"Что касается обвинения в мошенничестве, то вывод предварительного следствия противоречит реальным фактам. Я не просил возместить мне расходы (на отпуск и дорогу до места отдыха - ИФ), документы об этом я не предоставлял", - сказал фигурант, обращаясь к суду.

Прокурор попросил суд приговорить Терентьева к десяти годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей. Он также потребовал лишить подсудимого права занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Еще он попросил лишить Терентьева звания "подполковник внутренней службы".

По версии следствия, экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и его подчиненный Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его потушить неисправной системой тушения.

Пожар в "Зимней вишне" произошла 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.