Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Бывший пожарный инспектор не признал в суде вину по делу "Зимней вишни"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев, обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", заявил в суде, что считает себя полностью невиновным. Об этом из Центрального суда Кемерова сообщает корреспондент "Интерфакса".

Терентьеву вменяют ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

На прениях сторон он назвал уголовное дело о халатности сфабрикованным.

"Объект ТРЦ "Зимняя вишня" за мной закреплен не был, проверок я там не проводил. Этим объектом занимались должностные лица Заводского района. Меня хотят наказать за деятельность моих подчиненных, но в их действиях обвинение никаких нарушений не увидело", - сказал он.

Говоря о втором уголовном деле, он подчеркнул, что его вину в хищении денежных средств регионального ГУ МЧС под видом компенсации за отпуск не подтвердили и свидетели.

"Что касается обвинения в мошенничестве, то вывод предварительного следствия противоречит реальным фактам. Я не просил возместить мне расходы (на отпуск и дорогу до места отдыха - ИФ), документы об этом я не предоставлял", - сказал фигурант, обращаясь к суду.

Прокурор попросил суд приговорить Терентьева к десяти годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей. Он также потребовал лишить подсудимого права занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Еще он попросил лишить Терентьева звания "подполковник внутренней службы".

По версии следствия, экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и его подчиненный Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его потушить неисправной системой тушения.

Пожар в "Зимней вишне" произошла 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Пожар в торговом центре в Кемерове

6
Зимняя вишня Кемерово Григорий Терентьев Центральный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ выявлены первые с начала года случаи заболевания клещевым энцефалитом

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что армия Украины потеряла более 15 тыс. человек за прошедший месяц

Суд прекратил преследование бизнесмена Израйлита по статьям о мошенничестве и отмывании

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

Минпромторг пообещал добиться увеличения выпуска фенола для фанеры в мае

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

Что произошло за день: понедельник, 1 мая

Глава Севастополя сообщил об атаке дронов на город

ПВО сбила беспилотник на западе Крыма

В Брянской области ликвидирован пожар на месте подрыва ж/д путей и схода поезда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });