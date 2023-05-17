Бывший главный пожарный инспектор Кемерова попросил оправдать его по делу о "Зимней вишне"

Бывший руководитель регионального МЧС также не признал вины

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев в последнем слове попросил Центральный суд вынести ему оправдательный приговор, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Терентьев и бывший глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов находятся на скамье подсудимых в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.

"Риск гибели людей при пожаре существует всегда. Сведение риска органы пожарного надзора должны выполнять в рамках своих законных полномочий", - заявил Терентьев.

По словам обвиняемого, ни он, ни глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не допускали нарушений пожарной безопасности на объекте, а выявить уже существующие в рамках внеплановых проверок они не могли по закону.

Терентьев выразил соболезнования родственникам погибших.

Мамонтов в последнем слове заявил, что не признает вины.

"Если бы я действительно не выполнял своих обязанностей, я бы сразу согласился с обвинением и признался", - сказал он.

Приговор им будет оглашен 27 июня.

Терентьеву вменяют ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Мамонтова обвиняют также в халатности и по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенная группой лиц с использованием служебного положения).

По версии следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, но не организовали проверку здания и их халатность привела к пожару и невозможности его ликвидировать неисправной системой тушения. Мамонтову также вменяют фиктивное трудоустройство нескольких человек.

Обвинение запросило для Терентьева 10 лет колонии общего режима и штраф в 120 тысяч рублей, для Мамонтова - 14 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей.

В результате пожара в "Зимней вишне" погибли 60 человек, 37 из них - дети.