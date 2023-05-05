Песков не исключил продолжения контактов с Вашингтоном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к контактам с США для обеспечения собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, возможны ли какие-то контакты между Москвой и Вашингтоном после атаки беспилотников на Кремль, за которой, по мнению российской стороны, стоят США.

"Безусловно, любые контакты возможны, и для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно же, контакты будут продолжаться при необходимости", - ответил Песков.