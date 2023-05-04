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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Военные РФ сообщили о ракетном ударе по позициям армии Украины в районе Краматорска

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Юг" сообщила о ракетном ударе по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска.

"На соледаро-бахмутском тактическом направлении ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска", - сказал в четверг начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"На лисичанском тактическом направлении авиацией "Южной" группировки войск нанесены удары по сосредоточению резервов и пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Серебрянка", - сказал Астафьев.

"Гаубичной батареей артиллерийского соединения группировки "Юг" выполнен огневой налет по скоплению живой силы мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В результате уничтожено до десяти человек живой силы противника", - заявил он.

"Артиллерийским соединением "Южной" группировки войск в результате контрбатарейной борьбы на марьинском тактическом направлении уничтожены танк, самоходная гаубица, три машины подвоза ГСМ и боеприпасов противника. Также нанесен огневой налет по пункту временной дислокации батальона 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Краматорск Украина Минобороны РФ
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