Лавров заявил, что РФ ответит на атаку дронов на Кремль конкретными действиями

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Атака беспилотников на Кремль - враждебный акт, Россия будет отвечать конкретными действиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома "хозяев" киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам министра, "у нас терпения много". "Есть такая пословица: русский долго запрягает, ну и так далее", - добавил он.

Лавров также сообщил, что все его собеседники в ходе министерской встречи ШОС в Индии "выражали свое осуждение". В частности, уточнил он, глава МИД Пакистана прямо осудил произошедшее и выступил за скорейшее установление истины и определение виновных.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что в ночь на 3 мая "киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ". В Кремле расценили эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ" и заявили, что оставляют за собой право "принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".