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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

В Кремле восстановили обгоревший купол Сенатского дворца

На нем заменили два медных листа

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Кремле восстановили пострадавший из-за атаки дронов купол Сенатского дворца Кремля восстановлен, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента Елена Крылова.

"Поврежденные два медных листа купола заменены", - уточнила она.

3 мая президентская пресс-служба сообщила, ночью два беспилотника попытались нанести удар по резиденции президента в Кремле. Глава государства не пострадал. Дроны были выведены из строя.

4 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на куполе Сенатского дворца опалены два медных листа, других повреждений нет.

Кремль Елена Крылова Сенатский дворец Москва Управделами президента
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