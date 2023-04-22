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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В "Росэнергоатоме" сообщили об атаках украинских дронов на Запорожскую АЭС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о повреждении остекления турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС в результате обстрелов.

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за интенсивных обстрелов в районе ЗАЭС.

"Да, окна в турбинном зале действительно выбиты, выбиты они были взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они (украинские военные) не прекращают эту активность", - сказал Карчаа в субботу в ответ на вопрос телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Гросси в минувшую пятницу, в частности, сообщил, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС "часто сообщали о звуках взрывов, иногда, по их словам, это было похоже на интенсивный обстрел недалеко от станции". "Я глубоко обеспокоен таким положением дел", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси отметил, что продолжает предпринимать усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС, вести переговоры с украинской и российской сторонами.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

Запорожская АЭС ЗАЭС Росэнергоатом Ренат Карчаа
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