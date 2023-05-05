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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Около 70 тыс. человек планируют вывезти с прифронтовых территорий Запорожской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Вывоз части жителей населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения на северо-востоке Запорожской области, начался, сообщил заместитель председателя правительства региона по экономике Андрей Козенко.

"Предполагаем, что в общей сложности будет перемещено около 70 тысяч человек. На сегодняшний день уже началось перемещение в Пологовском районе", - сказал Козенко журналистам в пятницу.

Он уточнил, что на данный момент вывезено около 500 жителей этого района в Бердянск на юге региона.

Вице-премьер подчеркнул, что вывоз организуется добровольно, при этом поводов для паники нет. В прифронтовых городах и селах приостановили учебный процесс, медицинское обслуживание частично сохраняется.

Ранее 5 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий из-за усиления обстрелов объявил о перемещении вглубь региона части жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Крупнейшие из них - города Энергодар, Токмак, Днепрорудное, Пологи, Каменка-Днепровская, Васильевка.

В первую очередь организованно вывезут детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений. Им обеспечат единовременные выплаты, размещение и питание.

Запорожская область
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