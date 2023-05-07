Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Состояние писателя Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве его автомобиля, стабильное, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона написал в своем телеграм-канале, что Прилепин выведен из медикаментозного сна, "в сознании, по словам врачей - его состояние стабильное, настроение бодрое".

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Прилепин был госпитализирован в нижегородскую больницу и прооперирован, а затем введен в медикаментозный сон,

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт". Задержанный по подозрению в теракте сознался в преступлении, он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.