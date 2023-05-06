Задержанный по подозрению в теракте против Прилепина сознался в преступлении

Место подрыва автомобиля Захара Прилепина Фото: Стрингер/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в теракте против писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сознался в преступлении, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Отмечается, что на причастность к покушению на Захара Прилепина проверяют Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Согласно показаниям задержанного, "на дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно".

Он скрылся с места происшествия, но был задержан, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

В ведомстве отметили, что следователи продолжают допрос Пермякова, "экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз".

На обнародованном СКР видео допроса Пермяков сообщает, что он родился в 1993 году в Донецкой области.

"В 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства - дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал Пермяков.

"Сожалею о содеянном", - добавил он.

6 мая Прилепин находился в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

Согласно фото, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт".