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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Задержанный по подозрению в теракте против Прилепина сознался в преступлении

Задержанный по подозрению в теракте против Прилепина сознался в преступлении
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина
Фото: Стрингер/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в теракте против писателя Захара Прилепина Александр Пермяков сознался в преступлении, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Отмечается, что на причастность к покушению на Захара Прилепина проверяют Александра Пермякова. Он сообщил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

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Согласно показаниям задержанного, "на дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно".

Он скрылся с места происшествия, но был задержан, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

В ведомстве отметили, что следователи продолжают допрос Пермякова, "экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз".

На обнародованном СКР видео допроса Пермяков сообщает, что он родился в 1993 году в Донецкой области.

"В 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства - дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал Пермяков.

"Сожалею о содеянном", - добавил он.

6 мая Прилепин находился в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

Согласно фото, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт".

Хроника Покушение на Захара Прилепина
СКР Захар Прилепин
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