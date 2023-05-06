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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Прилепина решили прооперировать в нижегородской больнице

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Медики решили прооперировать в нижегородской больнице Захара Прилепина, пострадавшего в результате подрыва автомобиля в субботу, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

По данным местных телеграм-каналов, Прилепин с места происшествия был доставлен вертолетом в Нижегородскую областную больницу имени Семашко.

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Как сообщалось, 6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин. В результате происшествия писатель получил ранение, а его водитель погиб.

Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда случился взрыв.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ).

Хроника Покушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин Нижний Новгород
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