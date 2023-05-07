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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Рухнувшая в парке Оренбурга карусель не была зарегистрирована в технадзоре

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Работавшая в оренбургском парке имени 50 лет СССР ("Оренпарк") карусель, в результате обрушения которой 6 мая пострадали 19 человек, не была зарегистрирована в органах технадзора, сообщила пресс-служба главы региона в воскресенье.

"Проверка разрешительных документов "Оренпарка" показала, что заявление на регистрацию "Цепочной карусели" в гостехнадзор не поступало. На 5 мая на территории парка зарегистрирована только надувная лодка Spider", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что компания-концессионер парка направила в инспекцию гостехнадзора неполный пакет документов, отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба главы региона, представитель собственника "Оренпарка" подтвердил, что компания оплатит лечение пострадавших. Со своей стороны, губернатор региона Денис Паслер настоял на том, чтобы концессионер парка полностью компенсировал пострадавшим материальный и моральный вред, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 6 мая в "Оренпарке" рухнула карусель "Цепочка". По данным пресс-службы мэрии, кабинки упали из-за поломки в механизме карусели.

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В результате инцидента пострадали 19 человек, 11 из них госпитализированы, в том числе пятеро детей и шестеро взрослых.

По данным министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, к утру воскресенья все пострадавшие были в стабильном состоянии, семь человек находятся в травматологических отделениях в состоянии средней тяжести, состояние двоих оценивается как удовлетворительное. Еще двое - женщина и 10-летняя девочка - находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ). Задержаны руководители предприятий "Аттракцион-сервис" и "Винтаж", обслуживающих аттракционы в "Оренпарке".

Оренбург Оренпарк
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