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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Задержаны главы предприятий, обслуживавших карусель в Оренбурге до ее обрушения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали руководителей двух предприятий, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, где упала карусель, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в воскресенье.

"В качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций "Аттракцион-сервис" и "Винтаж". Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, "Аттракцион-сервис" предоставлял услуги отдыхающим в оренбургском парке имени 50 лет СССР ("Оренпарк"), "Винтаж" отвечает за техническое обслуживание аттракционов.

Ранее сообщалось, что 6 мая в "Оренпарке" рухнула карусель "Цепочка". По данным пресс-службы мэрии, кабинки упали из-за поломки в механизме карусели.

В результате инцидента пострадали 19 человек, 11 из них госпитализированы, в том числе пятеро детей и шестеро взрослых.

По данным министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, к утру воскресенья все пострадавшие были в стабильном состоянии, семь человек находятся в травматологических отделениях в состоянии средней тяжести, состояние двоих оценивается как удовлетворительное. Еще двое - женщина и 10-летняя девочка - находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Оренбург Оренпарк СКР
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