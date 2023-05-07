Дело возбуждено в отношении чиновников мэрии Оренбурга из-за обрушения карусели

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили второе уголовное дело по факту обрушения карусели в парке Оренбурга, сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.

"По материалу прокурорской проверки органами следственного комитета региона в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в пресс-релизе.

Со своей стороны, прокуратура Оренбурга объявила главе областного центра предостережение.

6 мая в "Оренпарке" рухнула карусель "Цепочка". По данным пресс-службы мэрии, кабинки упали из-за поломки в механизме карусели.

В результате инцидента пострадали 19 человек, 11 из них госпитализированы, в том числе пятеро детей и шестеро взрослых.

По данным министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, к утру воскресенья все пострадавшие были в стабильном состоянии, семь человек находятся в травматологических отделениях в состоянии средней тяжести, состояние двоих оценивается как удовлетворительное. Еще двое - женщина и 10-летняя девочка - находятся в реанимации.

Как сообщала в воскресенье пресс-служба главы региона, рухнувшая карусель не была зарегистрирована в органах технадзора.

Ранее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ). Задержаны руководители предприятий "Аттракцион-сервис" и "Винтаж", обслуживающих аттракционы в "Оренпарке".