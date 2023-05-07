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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Четыре новых лесных пожара возникли в Тюменской области за минувшие сутки

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре новых лесных пожара возникли в Тюменской области в течение минувшей субботы, еще пять лесных пожаров продолжают действовать, сообщает в воскресенье информационный центр правительства Тюменской области.

Как говорится в сообщении, "общая площадь, пройденная огнем в результате 9 пожаров, составила 840 га".

Тушением лесных пожаров занимаются 345 человек, используется 73 единицы техники.

Кроме того, по данным на утро 7 мая, в регионе действует 14 ландшафтных пожаров на общей площади 2 675 га. Тушением ландшафтных пожаров занимаются 767 человек, используется 238 единиц техники.

Сложная пожароопасная обстановка сохраняется и в Курганской области. Там превентивная эвакуация началась в поселке Берёзовском Белозерского округа. Администрацией округа жителям предоставлены автобусы. Также до пункта временного размещения можно добраться на личном транспорте.

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Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, защищают населенный пункт от огня пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС. Отмечается, что тушение пожара осложняют сильные порывы ветра.

На конец дня 6 мая в Свердловской области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Восемь пожаров на площади 759 га удалось полностью ликвидировать.

Тюменская область Курганская область Свердловская область
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