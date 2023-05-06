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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Жителей тюменского села Успенка и деревни Речкина эвакуируют из-за угрозы пожаров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров, сообщает в субботу информационный центр правительства Тюменской области.

Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах регионах. "На тушении пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами", - говорится в сообщении.

На защиту Успенки привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области.

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По данным пресс-службы регионального МЧС, обстановка осложняется из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды.

Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС: 115 человек и 18 единиц техники.

В лесах Тюменского муниципального района с 6 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, 4 мая в Тюменской области возник крупный пожар в селе Успенка (расположено в 33 км от Тюмени), сгорели 13 жилых домов. Были эвакуированы 360 человек из социальных учреждений. В ночь на пятницу пожар на площади 3 900 кв. метров был локализован.

Тюменская область Успенка
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