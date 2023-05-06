В Тюменской области из-за пожара эвакуируют жителей еще одного села
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Началась эвакуация жителей из села Муллаши Тюменского района в связи с угрозой природного пожара, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Пресс-служба МЧС России по Тюменской области сообщает, что в тушении пожара в регионе задействован Ил-76 МЧС России.
Этот ландшафтный пожар был обнаружен 4 мая.
Также в тушении пожара принимают участия подразделения Авиалесоохраны и Главного управления МЧС России по Тюменской области.