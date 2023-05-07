Три человека погибли в результате пожаров в Курганской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В результате пожаров в Курганской области погибли три человека, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

"В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении отметили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

"По данным следствия, распространение пожара стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в наступивший пожароопасный период", - уточняет ведомство.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье отметили, что три из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать и один полностью потушить.

"Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (с. Попово Варгашинского МО, д. Плоская Шадринского МО, с. Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (с. Иванково Альменевского МО)", - говорится в сообщении.

В деревни Юлдус из четырех лесных пожаров, три - локализованы.

"Продолжается наращивание группировки сил и средств", - информирует пресс-служба.

В настоящее время группировка МЧС составляет более 1 тысячи человек и 335 единиц техники.

Ранее сообщалось, что по всей Курганской области из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.