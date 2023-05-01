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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В Курганской области ликвидировали природные пожары

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Действовавшие в понедельник ландшафтный и лесной пожары в Курганской области ликвидированы на площади 75 га, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Полная ликвидация пожаров была объявлена в 18:00 по Москве, уточняет ведомство.

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Как сообщалось, очаги ландшафтных и лесных пожаров возникли в Альменевском муниципальном округе (близ села Иванково), Шумихинском муниципальном округе (село Птичье) и Мишкинском муниципальном округе (село Мыркайское).

К тушению привлекались 677 человек и 190 единиц техники, а также авиация МЧС России - вертолет Ми-8, самолет амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, пожарно-спасательные подразделения.

В конце апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. 28 апреля в регионе был введен режим ЧС.

Курганская область
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