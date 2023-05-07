В Курганской области решили эвакуировать еще один населенный пункт из-за пожара
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара, принято решение о превентивной эвакуации жителей, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.
"Огненный фронт составляет 3 км. (...) Всего в ликвидации задействованы 57 человек и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
Угрозу распространения огня создает сильный порывистый ветер свыше 16 м/с и аномально жаркая для региона погода плюс 28 градусов.
Ранее сообщалось, что превентивная эвакуация началась также в поселке Берёзовском Белозерского округа Курганской области.