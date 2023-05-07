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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Новые районы в Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Жителей микрорайонов Малое Чаусово и Увал Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области также сообщает об эвакуации жителей деревни Юлдус и деревни Кодское.

"По поручению губернатора Вадима Шумкова руководители и сотрудники органов власти и местного самоуправления оперативно направляются в населенные пункты округов и микрорайоны Кургана для помощи в эвакуации жителей. Глава региона также выехал в один из микрорайонов города", - говорится в сообщении.

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Для эвакуации привлекается транспорт учреждений соцзащиты и школьные автобусы.

Госавтоинспекция региона информирует водителей, что в связи со стабилизацией ситуации с природным пожаром на территории Кетовского округа с 19 часов 20 минут возобновлено движения транспорта по автомобильной дороге "Подъезд к г. Тюмень" с 3 по 14 км.

При этом ограничено движение автотранспорта на территории Каргапольского и Шадринского округов. Участок с 239 по 266 километр автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе Ялдусовского кольца временно закрыт для проезда.

Курганская область
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