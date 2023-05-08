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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Площадь природных пожаров в Свердловской области превысила 54 тыс. га леса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. специалистов и волонтеров тушат природные пожары в Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.

Ведомство уточнило, что к ликвидации пожаров привлекли 4807 специалистов. По его данным, в регионе ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тыс. га, при этом огнем охвачено более 54 тыс. га леса - действует 64 пожара, 16 из них локализовано.

В департаменте добавили, что помощь специалистам в борьбе с огнем оказывают около 6 тыс. волонтеров. Задействованы свыше 500 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200 и ИЛ-76, вертолеты Ми-8.

Также в ведомстве рассказали о деталях ликвидации пожаров. Так, под Верхней Пышмой горят леса на площади более 4 тыс. га, один пожар локализован. Самолет Бе-200 сбросил 56 т воды у поселка Первомайский. В Березовском городском округе действуют два природных пожара на площади почти 1,5 тыс. га. На пожаре работают Ил-76 МЧС России и Ми-8 Минобороны. В Асбестовском городском округе горят леса на площади 6,5 тыс. га. В Дегтярске идет борьба с низовым пожаром на площади 1,5 тыс. га. В Режевском городском округе с помощью авиации ликвидируют три природных пожара общей площадью 6270 га. Самолёт Ил-76 сбросил туда 88 т воды.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Свердловской области составила свыше 33 тыс. га. Всплеск возгораний был зафиксирован в конце минувшей недели.

Свердловская область
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