Рослесхоз ожидает ликвидации крупных пожаров в Свердловской области за два-три дня

Дым от лесного пожара в районе поселка Ключевск Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Рослесхоза Иван Советников ожидает, что все крупные лесные пожары в Свердловской области удастся потушить не более чем за три дня.

"В целом лесопожарная ситуация стабилизируется, основные крупные лесные пожары практически локализованы. Мы ожидаем, что в течение двух-трех дней все крупные возгорания в регионе будут локализованы и ликвидированы", - сказал он в видеообращении, размещенном в телеграм-канале Рослесхоза.

По словам главы федерального агентства, в настоящий момент лесопожарную ситуацию в регионе осложняет солнечная и сухая погода без осадков.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 мая в Свердловской области огнем охвачено более 54 157 гектаров леса. В тушении участвуют 4 807 специалистов и около шести тысяч волонтеров, а также свыше 500 единиц техники. В том числе, самолеты Бе-200 и Ил-76, вертолеты Ми-8.